Casa Notícias Teatro de Andradas recebe jovens artistas da Itália e do Brasil em noite de ópera.
Notícias

Teatro de Andradas recebe jovens artistas da Itália e do Brasil em noite de ópera.

Postado em 6 horas atrás
20 segunda leitura

Teatro Municipal de Andradas recebe o grande público para uma apresentação muito especial ,denominada Itália e Brasil- Unidos pela Ópera. A iniciativa reuniu jovens artistas italianos e brasileiros .

Veja também

Dia da Banana destaca a importância da fruta e a produção de mudas pela Bioflora.

Nesta terça-feira, 22 de setembro, é celebrado o Dia da Banana, uma das frutas mais consum…