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Andradas recebeu, no dia 17 de setembro, o Encontro Regional de Formação Cultural.

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Andradas recebeu, no dia 17 de setembro, o Encontro Regional de Formação Cultural. A iniciativa revela a importância dos arquivos para o registro da história dos municípios.

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