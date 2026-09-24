Andradas recebeu, no dia 17 de setembro, o Encontro Regional de Formação Cultural.

Andradas recebeu, no dia 17 de setembro, o Encontro Regional de Formação Cultural.

Andradas recebeu, no dia 17 de setembro, o Encontro Regional de Formação Cultural. A iniciativa revela a importância dos arquivos para o registro da história dos municípios.