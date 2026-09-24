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Começa nesta quinta-feira a Agroshow no Estádio Municipal JK.

Postado em 1 dia atrás
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Começa nesta quinta-feira a Agroshow, uma feira agrícola que vai reunir muitas novidades no Estádio Municipal JK. Tem na programação uma tratorada e almoço beneficente ao Lar da Criança Andradense.

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