Nesta quinta-feira, 24 de setembro, acontece em Poços de Caldas o Conexão Senac.

Nesta quinta-feira, 24 de setembro, acontece em Poços de Caldas o Conexão Senac.

A programação é voltada para empresários, gestores públicos, lideranças, profissionais e representantes dos setores de turismo, comércio, serviços e hospitalidade de Poços de Caldas e região.