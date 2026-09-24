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Nesta quinta-feira, 24 de setembro, acontece em Poços de Caldas o Conexão Senac.

Postado em 1 dia atrás
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A programação é voltada para empresários, gestores públicos, lideranças, profissionais e representantes dos setores de turismo, comércio, serviços e hospitalidade de Poços de Caldas e região.

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