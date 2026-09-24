Policlínica de Andradas organiza mais uma edição do Dia D-Campanha de prevenção ao câncer de pele

Policlínica de Andradas organiza mais uma edição do Dia D-Campanha de prevenção ao câncer de pele

A Policlínica de Andradas realizou, no último sábado, dia 19, o Dia D da campanha de prevenção ao câncer de pele. Durante a ação, profissionais de saúde receberam pacientes com alterações na pele, como manchas que mudaram de cor ou tamanho, pintas com aparência diferente e feridas que não cicatrizam.

O movimento foi intenso desde as primeiras horas da manhã. A equipe de enfermagem fez a triagem e os casos que apresentavam alterações foram encaminhados para avaliação com duas médicas dermatologistas.

Nos casos em que houve suspeita de câncer de pele, os pacientes foram direcionados para procedimentos cirúrgicos. Algumas cirurgias, inclusive, foram realizadas no mesmo dia.

Ao todo, foram feitos 188 atendimentos. Desse total, 77 pacientes passaram por avaliação com as dermatologistas. Outras 61 pessoas foram encaminhadas para pequenas cirurgias, conforme a indicação médica.

Durante a campanha, 10 pacientes também realizaram a coleta de material para biópsia, o que permitiu agilizar a investigação diagnóstica.