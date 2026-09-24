Projeto leva ciência de forma prática e lúdica a alunos de até 10 anos de escolas públicas.

O Colégio Junqueira está desenvolvendo em Andradas o projeto ConheCiência, iniciativa que busca aproximar crianças da ciência por meio de atividades práticas, experimentos e experiências lúdicas. Idealizado pelo professor Antônio Márcio Rennó Matos, com a participação de estudantes de Itajubá, o projeto tem como proposta levar conhecimentos científicos a alunos de até 10 anos de escolas públicas, despertando a curiosidade e incentivando o interesse pela ciência desde os primeiros anos escolares.

Na terça-feira, 22 de setembro, ação foi realizada na Escola Municipal José Bonifácio, com a participação de estudantes e professores do Colégio Junqueira, responsável pela divulgação e realização das atividades em Andradas. Durante a visita, os alunos acompanharam atentamente as explicações e participaram de experimentos preparados para tornar conceitos científicos mais fáceis de compreender e relacionar com situações do cotidiano.

Nas visitas às escolas, participam alunos do 8º e 9º anos do Ensino Fundamental II e do 1º ao 3º ano do Ensino Médio. Eles apresentam experimentos simples e atividades que contribuem para a popularização da ciência. A proposta é transformar o aprendizado em uma experiência de descoberta, mostrando às crianças que a ciência também pode estar presente de maneira divertida e acessível no dia a dia.