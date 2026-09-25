Atlético Andradense e MAFC disputam o título do Campeonato de Futebol Amador.

O Campo do Geri, na Icasa, está com tudo preparado para receber a grande decisão do Campeonato Amador 2026. Atlético Andradense e MAFC, as duas melhores equipes da competição, entram em campo em busca do título e da taça de campeão.

Os responsáveis pelo Geri Icasa já deixaram o local totalmente preparado para a realização da grande final, garantindo boas condições para atletas e torcedores.

A organização do torneio agradece a todos os envolvidos que tornaram possível a realização deste evento, com destaque para a Secretaria de Saúde, a Polícia Militar, a Guarda Municipal e os campos que sediaram as partidas ao longo da competição.