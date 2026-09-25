Período chuvoso dos últimos dias acende um alerta para os riscos de transmissão da dengue.

O período chuvoso dos últimos dias tem preocupado o setor de saúde quanto aos riscos de proliferação do mosquito Aedes aegypti e à transmissão da dengue, devido ao acúmulo de água parada.
A combinação de chuva e calor acelera o seu ciclo de vida, transformando pequenos recipientes com água acumulada em criadouros.A maioria dos focos do mosquito — cerca de 80% — está localizada dentro das residências ou nos quintais.
Dicas para combater o mosquito
Algumas medidas simples podem manter o Aedes aegypti longe:
- Eliminar água parada;
- Tampar caixas d’água;
- Manter garrafas com a boca voltada para baixo;
- Limpar calhas;
- Lavar com escova os recipientes de água de animais;
- Evitar acúmulo de lixo e entulhos que possam reter água da chuva.