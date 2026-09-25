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Veículo derruba poste após acidente em estrada rural de Andradas

Postado em 12 horas atrás
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Veículo derruba poste após acidente em estrada rural de Andradas

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