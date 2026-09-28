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Festa da Primavera reúne alunos e familiares em manhã especial no Colégio Junqueira

Postado em 2 dias atrás
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Uma manhã muito especial para os alunos da educação infantil do Colégio Junqueira, foi realizada no dia 19 de setembro a primeira edição da Festa da Primavera, o evento contou com a participação dos familiares, reunindo diversas atividades.

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