Acidente com van deixa vítimas no Jardim Mantiqueira, em Andradas.

m acidente foi registrado no final da tarde desta segunda-feira (28) na rua Rua Antônio Abrão Nhora no Jardim Mantiqueira. Segundo as informações apuradas no local uma van teria perdido o controle. As vítimas foram socorridas encaminhadas ao hospital. O empresário Messias Lefort relatou para a equipe de jornalismo da ANTV o que presenciou. Para o atendimento da ocorrência, houve o apoio de do SAMU, da Polícia Militar, Guarda Municipal e ambulâncias da Santa Casa, EPR.

ATUALIZAÇÃO

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros tratou-se de ocorrência envolvendo uma van utilizada no transporte de trabalhadores rurais, na qual se encontravam 12 pessoas, sendo o motorista e 11 passageiros. Dos passageiros, duas mulheres ocupavam a parte dianteira do veículo, enquanto os demais ocupantes encontravam-se na parte traseira. A van não possuía bancos nem cintos de segurança destinados aos passageiros. Segundo relato do motorista, durante a descida de uma ladeira, o veículo teria apresentado falha no sistema de freios, ocasionando a perda de controle. Na sequência, a van veio a colidir frontalmente contra o meio-fio e, posteriormente, contra um barranco. Todas as 12 pessoas que se encontravam no veículo sofreram algum tipo de ferimento. As duas passageiras que ocupavam a parte dianteira ficaram retidas no interior da van, sendo necessária a utilização de ferramentas manuais de corte para a retirada da porta e consequente acesso e retirada das vítimas. A equipe do Corpo de Bombeiros, utilizando a viatura de salvamento, realizou o trabalho de acesso e retirada das vítimas que se encontravam retidas no interior do veículo, bem como prestou apoio na imobilização e no encaminhamento das vítimas até o interior das viaturas do SAMU e das ambulâncias disponibilizadas para o atendimento. Após o atendimento e a retirada das vítimas, os materiais e objetos relacionados à ocorrência permaneceram sob a responsabilidade do filho do proprietário da van, com acompanhamento da Polícia Militar, que se encontrava presente no local.