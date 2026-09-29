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Atlético Andradense venceu MAFC por 4 a 2 na final do Campeonato de Futebol Amador.

Postado em 19 horas atrás
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Manhã deste domingo (27) aconteceu a final do Campeonato de Futebol Amador. O jogo aconteceu no Clue GERI da Icasa com a presença de grande número de torcedores. Em uma disputa equilibrada. Atlético Andradense venceu MAFC por 4 a 2

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