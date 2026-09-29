Quando o assunto é emagrecimento, as chamadas canetas emagrecedoras ganharam cada vez mais espaço. Mas, para quem pensa em utilizar esses medicamentos, o acompanhamento médico é fundamental. Além disso, a prática de atividade física e a adoção de hábitos saudáveis também são importantes durante o processo. O convidado da seção TV Atende de hoje é o médico Guilherme Lobo, que explica os cuidados necessários e os principais pontos que devem ser considerados por quem busca perder peso com segurança.
Casa Notícias TV Atende – Médico explica os cuidados necessários para perder peso com as canetas emagrecedoras.
-
Acidente envolvendo van mobilizou muitas pessoas para o resgate das vítimas.Acidente envolvendo van mobilizou muitas pessoas para o resgate das vítimas. …
-
Pico do Gavião sediou a Segunda Etapa do Campeonato Paulista de ParapenteEntre os dias 25 e 27 de setembro o Pico do Gavião sediou a Segunda Etapa do Campeonato Pa…
-
Aulas retornam na creche após 11 casos suspeitos de sarna humana.Aulas retornam na creche Nara Favilla Pioli. As atividades tinham sido suspensas após 11 c…
-
TV Atende – Professor da USP é premiado por pesquisa sobre IA e música.O artigo do andradense Júlio Colabardini foi premiado na categoria sênior no 10º Encontro …
-
Loja Maçônica Estrela da Caridade celebra 62 anos em Andradas com homenagens especiais.A Loja Maçônica Estrela da Caridade número 407 completou 62 anos de história em Andradas. …
-
1º Tratorada do Lar da Criança Andradense foi marcado por comida boa e muita diversão.Valorização do agronegócio e a ajuda a uma entidade assistencial . Foi realizada na manhã …
Veja também
Acidente envolvendo van mobilizou muitas pessoas para o resgate das vítimas.
Acidente envolvendo van mobilizou muitas pessoas para o resgate das vítimas. …