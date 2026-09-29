TV Atende – Médico explica os cuidados necessários para perder peso com as canetas emagrecedoras.

Quando o assunto é emagrecimento, as chamadas canetas emagrecedoras ganharam cada vez mais espaço. Mas, para quem pensa em utilizar esses medicamentos, o acompanhamento médico é fundamental. Além disso, a prática de atividade física e a adoção de hábitos saudáveis também são importantes durante o processo. O convidado da seção TV Atende de hoje é o médico Guilherme Lobo, que explica os cuidados necessários e os principais pontos que devem ser considerados por quem busca perder peso com segurança.