Casa Notícias 1º Tratorada do Lar da Criança Andradense foi marcado por comida boa e muita diversão.
Notícias

1º Tratorada do Lar da Criança Andradense foi marcado por comida boa e muita diversão.

Postado em 3 horas atrás
26 segunda leitura

Valorização do agronegócio e a ajuda a uma entidade assistencial . Foi realizada na manhã do último domingo, dia 27, a Primeira Tratorada do Lar da Criança Andradense, o evento foi marcado por comida boa e muita diversão.

Veja também

Acidente envolvendo van mobilizou muitas pessoas para o resgate das vítimas.

Acidente envolvendo van mobilizou muitas pessoas para o resgate das vítimas. …