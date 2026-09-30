Valorização do agronegócio e a ajuda a uma entidade assistencial . Foi realizada na manhã do último domingo, dia 27, a Primeira Tratorada do Lar da Criança Andradense, o evento foi marcado por comida boa e muita diversão.
Casa Notícias 1º Tratorada do Lar da Criança Andradense foi marcado por comida boa e muita diversão.
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