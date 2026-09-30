Casa Notícias Acidente envolvendo van mobilizou muitas pessoas para o resgate das vítimas.
Notícias

Acidente envolvendo van mobilizou muitas pessoas para o resgate das vítimas.

Postado em 2 horas atrás
8 segunda leitura

Acidente envolvendo van mobilizou muitas pessoas para o resgate das vítimas.

Veja também

Pico do Gavião sediou a Segunda Etapa do Campeonato Paulista de Parapente

Entre os dias 25 e 27 de setembro o Pico do Gavião sediou a Segunda Etapa do Campeonato Pa…