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Aulas retornam na creche após 11 casos suspeitos de sarna humana.

Postado em 3 horas atrás
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Aulas retornam na creche Nara Favilla Pioli. As atividades tinham sido suspensas após 11 casos suspeitos de sarna humana

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