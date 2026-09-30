Loja Maçônica Estrela da Caridade celebra 62 anos em Andradas com homenagens especiais.

Loja Maçônica Estrela da Caridade celebra 62 anos em Andradas com homenagens especiais.

A Loja Maçônica Estrela da Caridade número 407 completou 62 anos de história em Andradas. E uma data tão significativa mereceu uma comemoração especial com homenagens.