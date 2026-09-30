Casa Notícias Loja Maçônica Estrela da Caridade celebra 62 anos em Andradas com homenagens especiais.
Notícias

Loja Maçônica Estrela da Caridade celebra 62 anos em Andradas com homenagens especiais.

Postado em 3 horas atrás
19 segunda leitura

A Loja Maçônica Estrela da Caridade número 407 completou 62 anos de história em Andradas. E uma data tão significativa mereceu uma comemoração especial com homenagens.

Veja também

Acidente envolvendo van mobilizou muitas pessoas para o resgate das vítimas.

Acidente envolvendo van mobilizou muitas pessoas para o resgate das vítimas. …