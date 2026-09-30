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Pico do Gavião sediou a Segunda Etapa do Campeonato Paulista de Parapente

Postado em 3 horas atrás
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Entre os dias 25 e 27 de setembro o Pico do Gavião sediou a Segunda Etapa do Campeonato Paulista de Parapente , o evento contou com a participação de atletas de diversas regiões do país

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