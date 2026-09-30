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TV Atende – Professor da USP é premiado por pesquisa sobre IA e música.

Postado em 3 horas atrás
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O artigo do andradense Júlio Colabardini foi premiado na categoria sênior no 10º Encontro Internacional de Pesquisa em Música, Artes e Design, realizado em julho, em Portugal. Nesse trabalho, ele investiga como plataformas de inteligência artificial generativa participam da construção de modos de ouvir, criar e valorizar a música.

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