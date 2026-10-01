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18 personalidades receberam o Título de Cidadão Andradense

Postado em 1 dia atrás
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Na noite desta sexta-feira (25), 18 personalidades receberam o Título de Cidadão Andradense. São pessoas que nasceram em outros municípios, mas construíram suas histórias em Andradas e contribuíram para o desenvolvimento da cidade.

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