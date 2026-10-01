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Andradenses participam do curso de Quitandas Tradicionais Mineiras.

Postado em 1 dia atrás
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Receber qualificação para buscar novas oportunidades é importante . Em Andradas um grupo de pessoas interessadas em aprender mais sobre as Quitandas Tradicionais Mineiras recebeu recentemente a certificação de um curso que foi ministrado em um local diferenciado , dentro da carreta do SENAC.

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