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Atleta de Andradas, Rafael Pastre, é campeão sul-americano de Powerlifting no Chile.

Postado em 20 horas atrás
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Andradas mais uma vez muito bem representada no esporte. O atleta Rafael Pastre se destacou no Campeonato – Sul Americano de Powerlifting 2026 que ocorreu entre os dias 20 e 27 de setembro, em Santiago no Chile , sagrando -se campeão na sua categoria

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