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Casa Arco íris vai realizar evento Viola que acolhe no dia 10 de outubro.

Postado em 1 dia atrás
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Casa Arco íris vai realizar no próximo dia 10 de outubro no Clube Geri da Icasa o evento beneficente “ Viola que acolhe” que contará com a participação de artistas locais . Essa é mais uma ação que a entidade vai promover para angariar recursos .

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