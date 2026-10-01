Clima prejudica produção de mel e preocupa apicultores

No próximo sábado, dia 3 de outubro, será comemorado o Dia Nacional das Abelhas. A data destaca a importância desses insetos para a biodiversidade, a polinização e a produção de mel. Nossa equipe de reportagem visitou uma propriedade em Santo Antônio do Jardim para conhecer de perto a criação de abelhas e entender melhor como funciona a produção de mel.
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