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Clima prejudica produção de mel e preocupa apicultores

Postado em 20 horas atrás
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No próximo sábado, dia 3 de outubro, será comemorado o Dia Nacional das Abelhas. A data destaca a importância desses insetos para a biodiversidade, a polinização e a produção de mel. Nossa equipe de reportagem visitou uma propriedade em Santo Antônio do Jardim para conhecer de perto a criação de abelhas e entender melhor como funciona a produção de mel.

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