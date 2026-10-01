Justiça Eleitoral divulga roteiros e horários do transporte gratuito de eleitores da zona rural

A 13ª Zona Eleitoral de Andradas divulgou o Edital nº 025/2026, com o quadro geral de percursos e horários do transporte gratuito de eleitores da zona rural. O serviço atende os municípios de Andradas, Ibitiúra de Minas, Albertina e Jacutinga e funciona no dia 4 de outubro, no primeiro turno, e no dia 25 de outubro, em caso de segundo turno. O edital é assinado pelo juiz eleitoral Eduardo Soares de Araújo e segue a Lei nº 6.091/1974 e a Resolução TSE nº 23.751/2026.

Andradas

Em Andradas, os veículos são ônibus, kombis, uma van e uma L200. Todos os trajetos terminam na cidade, com exceção da L200, que atende os bairros ao redor do Campestrinho e tem o próprio Campestrinho como destino. O ponto inicial de cada rota é o primeiro local citado no itinerário.

Os horários são estes:

Manhã: saída do ponto inicial a partir das 7h30.

saída do ponto inicial a partir das 7h30. Tarde: saída do ponto inicial entre 13h e 13h30.

saída do ponto inicial entre 13h e 13h30. Retorno: será combinado com o motorista, nos dois turnos.

As rotas que passam pela comunidade das Roseiras têm horários diferentes. Pela manhã, o veículo sai do ponto inicial a partir das 7h, parte de Andradas de volta ao ponto inicial às 9h, sai novamente a partir das 10h e retorna de Andradas às 12h. À tarde, a saída é a partir das 13h, com retorno de Andradas às 14h30, nova saída a partir das 15h30 e último retorno às 17h.

Os itinerários em Andradas são:

Ônibus: divisa de Andradas/Ibitiúra, Teodoro, Felisberto, Tulha Preta e Vargem do Rigoni.

divisa de Andradas/Ibitiúra, Teodoro, Felisberto, Tulha Preta e Vargem do Rigoni. Ônibus: Pico do Gavião, Toninho Cazaroto, Mineiração, Massato, Nuclebrás, Tamanduá, Clube Uva, Alface, Dr. Nilo, Belvedere e Capão do Mel.

Pico do Gavião, Toninho Cazaroto, Mineiração, Massato, Nuclebrás, Tamanduá, Clube Uva, Alface, Dr. Nilo, Belvedere e Capão do Mel. Ônibus: Campestrinho, Macuco, Tira Fogo, Grotão, São José da Cachoeira, Córrego Fundo e Vargem do Rigoni.

Campestrinho, Macuco, Tira Fogo, Grotão, São José da Cachoeira, Córrego Fundo e Vargem do Rigoni. Kombi: Gramínea, Folha Seca, Gabirobal, Alto da Cachoeira, Chácara do Birra e Capitão.

Gramínea, Folha Seca, Gabirobal, Alto da Cachoeira, Chácara do Birra e Capitão. Ônibus: Serra dos Lima I e II, em sentido a Beloto.

Serra dos Lima I e II, em sentido a Beloto. Kombi: Boa Esperança, José Ribeiro, Varginha, Márcio Diogo, Favas, Óleo, Cocais, Retirinho e Ponte Funda.

Boa Esperança, José Ribeiro, Varginha, Márcio Diogo, Favas, Óleo, Cocais, Retirinho e Ponte Funda. Ônibus: Estrada do Óleo, saindo da divisa do estado.

Estrada do Óleo, saindo da divisa do estado. Ônibus: Nova Flor, Pitangueiras, Carvoaria, Lagoa e Gonçalves.

Nova Flor, Pitangueiras, Carvoaria, Lagoa e Gonçalves. Ônibus: Barreira, Moreti, Rochela, Staut e divisa do estado.

Barreira, Moreti, Rochela, Staut e divisa do estado. Ônibus: Pau d’Alho, Córrego Fundo (laticínio), Vinhos Campino e Granja Beira Rio.

Pau d’Alho, Córrego Fundo (laticínio), Vinhos Campino e Granja Beira Rio. Kombi: João do Biti, Cid Ramos, Armando Lobo, Lagoinha, Pântano e Barroso.

João do Biti, Cid Ramos, Armando Lobo, Lagoinha, Pântano e Barroso. L200: bairros ao redor do Campestrinho, com destino ao Campestrinho.

bairros ao redor do Campestrinho, com destino ao Campestrinho. Van: Pinheirinho, Angola I e II e Calegari.

Pinheirinho, Angola I e II e Calegari. Kombi: Tófolis, Barati, Gonçalves, Folha Seca, Gramínea e divisa do estado.

Tófolis, Barati, Gonçalves, Folha Seca, Gramínea e divisa do estado. Ônibus: Farinha, Tanque, Juca da Nana, Aterro Sanitário, Roseiras, João Vermelho, Canhão, Pessegueiro e Lopes.

Farinha, Tanque, Juca da Nana, Aterro Sanitário, Roseiras, João Vermelho, Canhão, Pessegueiro e Lopes. Kombi: Serrinha, Capão do Mel, Cachoeira do Stella, Santa Luzia e Palestrina.

Ibitiúra de Minas

O município terá quatro linhas, nos horários de costume das eleições:

Linha 01: Ibitiúra de Minas, Jaguari e Serrotinho.

Linha 02: Ibitiúra de Minas, Messias e Forquilha.

Linha 03: Ibitiúra de Minas e Sertãozinho.

Linha 04: Ibitiúra de Minas, Lagoinha e Olho d’Água.

Jacutinga

Todas as linhas saem da Segov (antiga estação) às 7h30, passam pelo Ginásio Poliesportivo Alderige Grossi e seguem o trajeto. O mesmo se repete às 12h e às 17h. As linhas são:

Linha 02: Bairro do Lucateli, Sebastião Stecca, Tofoli, Delmoura, Bairro dos Vieiras, Belo Horizonte, Vila Esperança e Bom Conselho.

Bairro do Lucateli, Sebastião Stecca, Tofoli, Delmoura, Bairro dos Vieiras, Belo Horizonte, Vila Esperança e Bom Conselho. Linha 10: divisa com Ouro Fino (sítio São Sebastião dos Robertos), distrito de São Sebastião dos Robertos e caminho até Jacutinga.

divisa com Ouro Fino (sítio São Sebastião dos Robertos), distrito de São Sebastião dos Robertos e caminho até Jacutinga. Linha 12: Bairro Congonhas, Caneleiras, Canelão e Peniel.

Bairro Congonhas, Caneleiras, Canelão e Peniel. Linha 14: Fazenda Barrinha (divisa com Espírito Santo do Pinhal/SP), São Luiz, Vila Esperança e Bom Conselho.

Fazenda Barrinha (divisa com Espírito Santo do Pinhal/SP), São Luiz, Vila Esperança e Bom Conselho. Linha 17: Bairro Pedra Amarela, chácaras, sítios do Turíbio Bauch, do Asilo, São João e Jorge Cesário, Lixão e Fazenda do Adolfo Rodrigues.

Bairro Pedra Amarela, chácaras, sítios do Turíbio Bauch, do Asilo, São João e Jorge Cesário, Lixão e Fazenda do Adolfo Rodrigues. Linha 23: Serra Morena, Fuba, Peniel, Verde Vale e Cel. Rennó de Cima.

Serra Morena, Fuba, Peniel, Verde Vale e Cel. Rennó de Cima. Linha 29: escola do distrito do Sapucaí e toda a rota até o ginásio e a estação.

As linhas 02, 10, 12, 14, 17 e 23 seguem para o Ginásio e a estação.

Albertina

O município terá três linhas:

Linha 01: Albertão de Cima.

Linha 02: Linhas do Meio e Fazenda Azul.

Linha 03: Albertão de Baixo e Linha do Meio.

Os horários são 8h e 10h pela manhã, e 13h e 16h30 à tarde.