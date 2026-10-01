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TV Atende–Chefe do Cartório Eleitoral traz orientações para os eleitores que vão votar neste domingo

Postado em 20 horas atrás
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TV Atende–Chefe do Cartório Eleitoral traz orientações para os eleitores que vão votar neste domingo

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