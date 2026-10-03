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Conheça os locais de votação em Andradas

Postado em 1 dia atrás
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Conheça os locais de votação em AndradasAo todo, Andradas conta com 17 locais de votação. O maior número de eleitores aptos está na Escola Municipal José Bonifácio, com 3.580 eleitores, seguida pelo Pavilhão do Vinho, com 3.466, e pela Escola Estadual Professor Edmundo Vieira, com 3.397.

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