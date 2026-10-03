Casa Notícias Estratégias de marketing ajudam lojistas e supermercados a atrair clientes e aumentar as vendas.
Notícias

Estratégias de marketing ajudam lojistas e supermercados a atrair clientes e aumentar as vendas.

Postado em 1 dia atrás
48 segunda leitura

Chamar a atenção dos clientes. Os lojistas e os proprietários de supermercados têm utilizado algumas estratégias de marketing para conquistar o público para fazer as compras. Algumas combinações têm sido muito adotadas como a organização da loja física, estímulos aos sentidos e a forte presença nos canais de comunicação, como a tv e a internet para divulgar as promoções.

Veja também

Conheça os locais de votação em Andradas

Conheça os locais de votação em AndradasAo todo, Andradas conta com 17 locais de votação. …