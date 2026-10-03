Sede campestre recebe manhã de atividades físicas, brindes e café da manhã.

Domingo de sol, corpo em movimento! O Clube Rio Branco transformou a manhã na sede campestre em um grande circuito de exercícios, com muita energia, brindes e até café da manhã com frutas.
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