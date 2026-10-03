Casa Notícias Sede campestre recebe manhã de atividades físicas, brindes e café da manhã.
Notícias

Sede campestre recebe manhã de atividades físicas, brindes e café da manhã.

Postado em 1 dia atrás
22 segunda leitura

Domingo de sol, corpo em movimento! O Clube Rio Branco transformou a manhã na sede campestre em um grande circuito de exercícios, com muita energia, brindes e até café da manhã com frutas.

Veja também

Conheça os locais de votação em Andradas

Conheça os locais de votação em AndradasAo todo, Andradas conta com 17 locais de votação. …