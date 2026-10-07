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7.327 eleitores não compareceram às urnas em Andradas, representando uma abstenção de 24,28%.

Postado em 18 horas atrás
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7.327 eleitores não compareceram às urnas em Andradas, representando uma abstenção de 24,28%.

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