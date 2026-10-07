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Chuva causa transtornos no encerramento das eleições em Andradas

Postado em 18 horas atrás
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A chuva que caiu no final da tarde desse domingo, dia de eleições em Andradas causou transtornos para os colaboradores da justiça eleitoral , o trabalho foi dobrado para entregar as urnas no Fórum e as mídias no Cartório Eleitoral após o pleito

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