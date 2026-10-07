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Com três seções eleitorais, o Campestrinho registrou 20% de abstenção.

Postado em 18 horas atrás
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No distrito do Campestrinho, em Andradas, a votação aconteceu em três seções eleitorais. Ao todo, 930 eleitores estavam aptos a votar. Cento e oitenta e seis não compareceram, o que representa uma abstenção de 20%.

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