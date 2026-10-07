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Em determinadas faixas etárias o voto é facultativo.

Postado em 18 horas atrás
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Em determinadas faixas etárias o voto é facultativo, mas muitos eleitores acima de 70 anos fizeram questão de exercer esse direito.

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