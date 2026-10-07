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TV Atende – Santa Casa de Andradas passa por diagnóstico e mudanças na administração

Postado em 16 horas atrás
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A Santa Casa de Andradas passou por mudanças na administração durante a intervenção, com a ajuda da Santa Casa de Poços de Caldas. O hospital deve ter nova gestão após o fim do diagnóstico.

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