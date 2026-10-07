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Vamos conhecer a Cruz da Paz no distrito do Campestrinho em Andradas

Postado em 16 horas atrás
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Hoje, muitas pessoas estão descobrindo os encantos e os pontos turísticos de Andradas. Um dos lugares que vem ganhando popularidade nos últimos anos fica no distrito do Campestrinho, a cerca de 24 quilômetros da cidade.

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