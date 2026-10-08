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Alunos da rede municipal participaram de duas apresentações de “O Rancho do Gervásio

Postado em 1 dia atrás
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Cerca de 250 alunos da rede municipal participaram de duas apresentações de “O Rancho do Gervásio – Os Três Machados”, da Cia. Clarim de Teatro, no Teatro Municipal. O espetáculo levou às crianças elementos da cultura popular mineira por meio do teatro de bonecos.

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