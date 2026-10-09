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10 de outubro, é o último dia da Campanha de Vacinação antirrábica em Andradas.

Postado em 11 horas atrás
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No sábado, 10 de outubro , é o último dia da Campanha de Vacinação antirrábica do município , os agentes da vigilância em saúde ambiental estarão na Praça Dr. Alcides Mosconi à espera dos animais para a imunização.

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