10 de outubro, é o último dia da Campanha de Vacinação antirrábica em Andradas.

10 de outubro, é o último dia da Campanha de Vacinação antirrábica em Andradas.

No sábado, 10 de outubro , é o último dia da Campanha de Vacinação antirrábica do município , os agentes da vigilância em saúde ambiental estarão na Praça Dr. Alcides Mosconi à espera dos animais para a imunização.