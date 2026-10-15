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Andradas realizou a primeira edição da Expotur

Postado em 1 dia atrás
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Andradas realizou a primeira edição da Expotur, um evento criado para reunir diferentes segmentos ligados ao turismo e apresentar iniciativas voltadas ao desenvolvimento do setor. A feira foi realizada no Hotel Porto das Asas e reuniu representantes do poder público, empresas, produtores e integrantes da cadeia turística do município.

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