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Circulare Studio oferece sessões de massagem circulatória

Postado em 1 dia atrás
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13 de outubro, é o Dia Mundial da Trombose, data que reforça a importância dos cuidados com a circulação e da atenção aos sinais da doença, como inchaço, dor e vermelhidão nas pernas. Como parte dos cuidados com o bem-estar, o Circulare Studio oferece sessões de massagem circulatória.

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