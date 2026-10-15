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Paróquia de Nossa Senhora Aparecida organiza celebrações para homenagear a padroeira do Brasil.

Postado em 1 dia atrás
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Paróquia de Nossa Senhora Aparecida organiza celebrações para homenagear a padroeira do Brasil.

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