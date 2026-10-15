Poços de Caldas receberá antropólogo Santiago Uribe

Poços de Caldas receberá antropólogo colombiano que transformou uma cidade violenta em exemplo de inovação Santiago Uribe participará de evento no dia 17 de novembro, promovido pelo Hub Huais de Aceleração, Inovação e Sustentabilidade, Sebrae, Fiemg e IFSULDEMINAS

Quem não conhece a história de Medellin, cidade situada entre as montanhas da província de Antioquia, na Colômbia, considerada uma das mais violentas do mundo nos anos 80 e 90, dominada pelo Cartel de Medellin, e que hoje ostenta o título de “cidade mais inovadora do mundo”? Essa transformação é resultado do projeto Cidades Resilientes, implantado por meio de um esforço conjunto liderado pelo antropólogo colombiano Santiago Uribe Rocha e lideranças locais, que converteu a cidade em um laboratório vivo de inovação global.

Para contar esta história de superação e transformações urbanas de Medellín, Santiago Uribe, chamado de arquiteto social, estará em Poços de Caldas, no dia 17 de novembro, no Conecta Poços. O evento é uma promoção do Hub Huais de Aceleração, Inovação e Sustentabilidade, Sebrae, Fiemg e IFSULDEMINAS.

A programação inclui palestra no IFSULDEMINAS e um evento exclusivo para empresários e representantes da comunidade de Poços de Caldas e região.

Sobre Santiago Uribe

Antropólogo com mestrado em Cidades pela London School of Economics (LSE) e em Processos Urbano-Ambientais pela EAFIT, foi o primeiro diretor de Resiliência da cidade de Medellín (Chief Resilience Officer – CRO) por seis anos, atuando no programa de Cidades Resilientes da Fundação Rockefeller. Antes, trabalhou como diretor de inovação social na Pigmalión Consulting e foi consultor para o Banco Mundial.