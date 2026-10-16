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Alunos do Minha Escola na TV mostram atividades diferenciadas no retorno às aulas.

Postado em 3 horas atrás
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No mês de agosto, os alunos do Minha Escola na TV, projeto educativo da ANTV, produziram uma matéria jornalística sobre como foi o retorno das aulas. Os professores proporcionaram atividades diferenciadas.

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