Alunos do Minha Escola na TV mostram atividades diferenciadas no retorno às aulas.

Alunos do Minha Escola na TV mostram atividades diferenciadas no retorno às aulas.

No mês de agosto, os alunos do Minha Escola na TV, projeto educativo da ANTV, produziram uma matéria jornalística sobre como foi o retorno das aulas. Os professores proporcionaram atividades diferenciadas.