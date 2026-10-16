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No Dia do Professor, Dona Teresinha Honório Batista é homenageada por sua trajetória.

Postado em 3 horas atrás
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Nessa quinta-feira 15 de outubro, é comemorado o dia do professor. Para homenagear esses profissionais que são tão importantes nossa equipe de reportagem conversou com a professora Dona Teresinha Honório Batista que lecionou em Andradas e nas cidades da região . Muito querida pelos alunos e colegas de profissão fez uma visita recente no Arquivo localizado no Parque Municipal para um bom bate papo com as crianças.

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