Primeiro Open Mineirin aconteceu entre os 09 e 11 de outubro

Primeiro Open Mineirin aconteceu entre os 09 e 11 de outubro

O Complexo Esportivo Maria Alice Rangel recebeu entre os 09 e 11 de outubro o primeiro open mineirin, o torneio de tênis promovido pela Associação dos Tenistas Amadores de Andradas. A competição reuniu atletas de diferentes categorias.