Casa Notícias Primeiro Open Mineirin aconteceu entre os 09 e 11 de outubro
Notícias

Primeiro Open Mineirin aconteceu entre os 09 e 11 de outubro

Postado em 3 horas atrás
25 segunda leitura

O Complexo Esportivo Maria Alice Rangel recebeu entre os 09 e 11 de outubro o primeiro open mineirin, o torneio de tênis promovido pela Associação dos Tenistas Amadores de Andradas. A competição reuniu atletas de diferentes categorias.

Veja também

O sucesso do evento “Viola que Acolhe” da Casa Arco-Iris.

O sucesso do evento “Viola que Acolhe” da Casa Arco-Iris. …