Grupo de Mãos Unidas faz balanço positivo da última campanha realizada pelos voluntários.

Grupo de Mãos Unidas faz balanço positivo da última campanha realizada pelos voluntários.

Grupo de Mãos Unidas faz balanço positivo da última campanha realizada pelos voluntários. O pedido agora é para ajudar outra andradense que perdeu a perna em decorrência das complicações do diabetes