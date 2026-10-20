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Grupo de Mãos Unidas faz balanço positivo da última campanha realizada pelos voluntários.

Postado em 2 dias atrás
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Grupo de Mãos Unidas faz balanço positivo da última campanha realizada pelos voluntários. O pedido agora é para ajudar outra andradense que perdeu a perna em decorrência das complicações do diabetes

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