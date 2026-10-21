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2ª edição do Senac Pro oferece feira de profissões em Poços de Caldas

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Evento gratuito e aberto ao público será realizado no dia 21 de outubro, com atividades que vão da aprendizagem profissional à formação técnica e ao apoio à inserção no mercado de trabalho

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