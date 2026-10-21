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Alunos da Escola João Mosconi mostram ações do Setembro Amarelo na Minha Escola na TV.

Postado em 1 dia atrás
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Os alunos do projeto “Minha Escola na TV”, iniciativa da ANTV em parceria com a Alcoa, mostram como foi o trabalho do Setembro Amarelo na Escola João Mosconi

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