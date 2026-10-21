Alunos da Escola João Mosconi mostram ações do Setembro Amarelo na Minha Escola na TV.

Alunos da Escola João Mosconi mostram ações do Setembro Amarelo na Minha Escola na TV.

Os alunos do projeto “Minha Escola na TV”, iniciativa da ANTV em parceria com a Alcoa, mostram como foi o trabalho do Setembro Amarelo na Escola João Mosconi