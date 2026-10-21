Cartório Eleitoral de Andradas realizou os últimos testes nas urnas eletrônicas antes da eleição.

Cartório Eleitoral de Andradas realizou os últimos testes nas urnas eletrônicas antes da eleição.

O Cartório Eleitoral de Andradas realizou os últimos testes nas urnas eletrônicas antes da eleição. O procedimento verifica o funcionamento dos equipamentos que serão usados pelos eleitores no dia da votação.