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Cartório Eleitoral de Andradas realizou os últimos testes nas urnas eletrônicas antes da eleição.

Postado em 1 dia atrás
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O Cartório Eleitoral de Andradas realizou os últimos testes nas urnas eletrônicas antes da eleição. O procedimento verifica o funcionamento dos equipamentos que serão usados pelos eleitores no dia da votação.

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