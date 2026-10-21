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Prova reúne atletas e moradores durante torneio de tênis em Andradas

Postado em 1 dia atrás
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Dia 11 de outubro, o grupo Lulus Fitness organizou uma prova que reuniu atletas e moradores durante a programação do torneio de tênis da Associação de Tenistas Amadores de Andradas.

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