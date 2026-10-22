O Governo de Minas prepara ações para enfrentar um El Niño de alta intensidade.

O Governo de Minas prepara ações para enfrentar um El Niño de alta intensidade.

O Governo de Minas prepara ações para enfrentar um El Niño de alta intensidade, que deve ter maior impacto entre a primavera e o verão 2026/2027.