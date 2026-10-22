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O Governo de Minas prepara ações para enfrentar um El Niño de alta intensidade.

Postado em 11 horas atrás
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O Governo de Minas prepara ações para enfrentar um El Niño de alta intensidade, que deve ter maior impacto entre a primavera e o verão 2026/2027.

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